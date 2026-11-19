(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Primo bilancio del Consorzio Prosciutto di San Daniele sull'impianto di Trasaghis (Udine) che recupera e tratta i residui salini della lavorazione del prosciutto. Dall'avvio dell'impianto - il 1° giugno 2025 - al 30 settembre 2026, lo stabilimento - informa una nota - ha ritirato e trattato oltre 3.580 tonnellate di sale esausto e 2.000 tonnellate di salamoia. Il 95% del prodotto ottenuto - segnala il consorzio - è destinato all'antighiaccio stradale, con una commercializzazione concentrata nelle aree vicine all'impianto, mentre il restante 5% è destinato alla concia delle pelli e ad altre applicazioni industriali. Il Consorzio aggiunge che "la percorrenza annua per il trasporto dei residui salini è passata da 70.000 a 7.000 chilometri per una riduzione del 90%, pari a 63.000 chilometri in meno ogni anno". "Prima dell'avvio dell'impianto, i residui - ricorda l'organismo di tutela - venivano conferiti fuori regione per essere smaltiti come rifiuti, mentre oggi vengono invece trattati a Trasaghis, a poco meno di 20 km da San Daniele del Friuli, accorciando anche il tragitto dai prosciuttifici alla sede di trattamento".

L'impianto è stato realizzato promosso dal Consorzio attraverso la società controllata Promo San Daniele Srl.

"I risultati - afferma dNicola Martelli, presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele - dei primi mesi di attività confermano la capacità del sistema di perseguire degli obiettivi di sostenibilità attraverso interventi concreti e misurabili. Con questo impianto abbiamo dato una risposta stabile alle esigenze dell'intero distretto, avvicinando il trattamento ai luoghi di produzione e creando le condizioni per restituire valore a materiali che in precedenza rappresentavano esclusivamente uno scarto. È un progetto che unisce innovazione, attenzione ambientale e collaborazione tra i produttori consorziati". (ANSA).

