- Al via la seconda edizione di "Ricette interrotte", iniziativa di Unhcr-Agenzia Onu per i Rifugiati che unisce chef e food creator con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dei rifugiati e degli sfollati in Paesi come Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo "che si trovano oggi - sottolinea una nota dei promotori - ad affrontare le conseguenze dei conflitti, insicurezza alimentare e assistenza umanitaria ridotta per via dei tagli".



L'iniziativa, realizzata nell'ambito della campagna "Torniamo a Sentire", prevede che chef e food creator, attraverso il linguaggio della cucina e sui propri canali social pubblicano una videoricetta che, all'apparenza, procede normalmente ma nel momento più importante della preparazione si interrompe, lasciando il piatto incompleto. Il piatto è possibile completarlo solo sostenendo il lavoro di Unhcr. Con il sostegno si riceverà la ricetta completa, oltre a un messaggio di ringraziamento personale da parte dello chef protagonista del video. La campagna si può sostenere con una donazione suunhcr.it

All'edizione 2026 hanno già dato la loro adesione Barbara Agosti e lo chef Francesco Apreda, già protagonisti della prima edizione. Tra le novità di quest'anno: Francesco Aquila, food creator e vincitore di Masterchef 10; Marco Bianchi, chef e divulgatore scientifico; Federico Fusca, chef pop entertainer; Francesca Gambacorta, tra i food creator più seguiti sui social ed Emin Haziri, chef stellato di origini kosovare. (ANSA).

