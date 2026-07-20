(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Si rinnova la collaborazione tra il ministero della Salute e l'Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche (Assobibe) con la firma del protocollo d'intesa, di durata biennale, che prevede azioni congiunte su monitoraggio dei consumi, informazione ai cittadini e la promozione di una riformulazione dei prodotti che preveda una riduzione dell'apporto calorico e attenzione alle porzioni e ai formati.

Sottoscritto dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e dal presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini, il protocollo rafforza un percorso di collaborazione istituzionale basato su sicurezza alimentare, corretta informazione e promozione di un consumo consapevole delle bevande analcoliche, con particolare attenzione alla riduzione degli zuccheri e al corretto bilancio energetico, spiega una nota. Prevede inoltre iniziative specifiche rivolte ai minori e ai contesti scolastici.

"L'obiettivo - dichiara il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato - è favorire scelte informate, coerenti con stili di vita sani. Nel modello alimentare italiano, fondato su equilibrio e varietà, anche le bevande analcoliche possono trovare spazio, purché inserite in un consumo moderato e consapevole, evitando eccessi, soprattutto di zuccheri aggiunti".

"I risultati già ottenuti dimostrano che è possibile incidere concretamente sui comportamenti e sull'offerta senza ricorrere a nuove misure fiscali, ma investendo su responsabilità condivisa, trasparenza e consapevolezza", conclude il sottosegretario. (ANSA).

