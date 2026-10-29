(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Raccontiamo un'esperienza unica nel panorama della ristorazione italiana: quella dei ristoranti gestiti da cooperative, che ogni giorno uniscono al buon cibo, qualità dell'accoglienza, valore sociale, radicamento territoriale e sostenibilità".

Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, presentando "Il Gusto della Cooperazione", terza edizione della guida dedicata alla ristorazione cooperativa, realizzata da Confcooperative FondoSviluppo e pubblicata dall'editore Pecora Nera. Nel volume sono state inserite nuove realtà, portando il totale dei ristoranti censiti a 203, suddivisi per le 20 regioni italiane.

"È la testimonianza di una progettualità - spiega Fabiola Di Loreto, direttore generale di Confcooperative - che continua a generare opportunità, inclusione e sviluppo, non rappresentando solo un'attività economica. I ristoranti cooperativi sono luoghi dove la tradizione gastronomica incontra l'innovazione sociale, la qualità dell'offerta si accompagna alla responsabilità verso le persone e l'ambiente. Il libro è pieno di testimonianze di comunità che si organizzano, territori che valorizzano le proprie risorse, persone che costruiscono occasioni di lavoro e di autonomia, spesso coinvolgendo soggetti fragili o a rischio di esclusione. È la storia di centinaia di imprese che, attraverso il cibo e la convivialità, producono valore condiviso e rafforzano i legami sociali".

La guida, ha concluso Gardini, "non è soltanto un elenco di indirizzi di ristoranti da scoprire e visitare. È un vero e proprio viaggio alla scoperta di uno dei volti dell'Italia della cooperazione, che è fatta di imprenditorialità, partecipazione e solidarietà". (ANSA).

