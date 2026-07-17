(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Festa a Roma, nel quartiere di Trastevere, per i due anni di ArroWsticino, franchise di arrosticini abruzzesi e dei prodotti tipici della cucina abruzzese. Il brindisi per l'attività arriva anche con l'annuncio dell'apertura di Awo Cocktail & Bistrot, punto ristorativo adiacente allo street food ArroWsticino e che proporrà, piatti tipici della tradizione teramana come la chitarrina con le pallotte e il timballo teramano, il tutto accompagnato da una cantina selezionata di piccoli produttori di sole etichette dell'Appennino Centrale (Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio). Awo Cocktail & Bistrot nasce da un'iniziativa del gruppo originario di ArroWsticino, guidato dall' imprenditore Ernesto Di Giovanni, con l'ingresso di altri 5 soci, ognuno con una storia diversa: dal maestro d'orchestra e vincitore di Sanremo Enrico Melozzi (teramano di nascita), al direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli, ai manager d'azienda Luca Rinaldi e Fabio Maccione, "al guru dei social media e della comunicazione digitale" Gianluca Daluiso.

"Abbiamo deciso di raddoppiare e festeggiare il secondo anno di attività aprendo - commenta Ernesto Di Giovanni, imprenditore e co-fondatore di ArroWsticino un nuovo spazio dedicato alla qualità culinaria, alla promozione dei prodotti vitivinicoli del centro Italia e un luogo dove la degustazione dei cocktail diviene un rito". "Un locale - aggiunge - con tre anime, la ristorazione con lavalorizzazione delle tipicità abruzzesi e non solo, l'enoteca con una cantina selezionata e fatta solo di produttori medio-piccoli dell'Appennino Centrale e il cocktail bar con una selezione di alta qualità per un'esperienza che sia non di passaggio ma di ricordo profondo per i romani e turisti di Trastevere". "Con i nuovi soci di Awo Cocktail & Bistrot stiamo lavorando ora - conclude - all'espansione del brand e del format di ArroWsticino che, come già anticipato, vedrà tre nuove aperture nel 2027, una in Italia e due all'estero." (ANSA).

