"La Federazione italiana cuochi da quasi 60 anni rappresenta l'esercito dei nostri ambasciatori del gusto. Gli chef sono il made in Italy. Protagonisti nei principali saloni culinari esteri e nelle competizioni gastronomiche internazionali, tiene alta la bandiera tricolore".

Così il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del ministro dell'Agricoltura, intervenendo alla premiazione dell'Albo d'oro dei cuochi nella sala dei gruppi parlamentari della Camera.

"Il cibo è la prima ricchezza della nazione: la filiera agroalimentare allargata vale, infatti, 707 miliardi (pari a 27 leggi di bilancio). Abbiamo lottato tanto per valorizzare l'Italia, a partire dalla nostra cucina. Lo abbiamo fatto con Il 'pranzo della domenica', con il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci fino ad arrivare al riconoscimento del patrimonio Unesco, che regala al mondo un modo di essere e di vivere. Anche per questo abbiamo istituito il Premio 'Maestro dell'Arte della Cucina Italiana' e puntiamo sugli istituti alberghieri con 1,5 milioni per lasciare inalterata la percezione della qualità che rappresenta la nostra Nazione", aggiunge Salvitti.

"I dai sul turismo enogastronomico ci dicono che uno straniero su tre viene nel nostro paese per il cibo e di questi la metà ritorna proprio per la nostra cucina.

Basti pensare che sono venti milioni gli italiani hanno partecipato nel 2025 ad attività legate al turismo esperienziale del cibo. Per questo il governo Meloni sarà sempre al fianco di chi con una sua creazione racconta l'Italia nel mondo", conclude Salvitti.

