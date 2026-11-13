(ANSA) - CAGLIARI , 13 NOV - Un itinerario che attraversa Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro per valorizzare le produzioni legate a quattro diverse filiere, gli elementi identitari e guardare al futuro dei territori. Il 21 novembre ritorna Sapori e Tradizioni del Linas Campidano, progetto dell'omonimo Gal. In primo piano vino, olio extravergine di oliva, formaggi, salumi, miele, agrumi e i loro derivati.

L'iniziativa coinvolge istituzioni, imprese agricole, organizzazioni di categoria, esperti e cittadini. Un ruolo importante è affidato alla formazione con il coinvolgimento degli studenti dell' indirizzo alberghiero del "Buonarroti-Volta", plesso di Arbus impegnati nella preparazione di piatti da far assaggiare al pubblico.

Il 21 novembre a Gonnosfanadiga è in programma a partire dalle 10 a Casa Suor Emilia, una giornata dedicata alla filiera olivicolo-olearia. "L'olio come identità e opportunità". Il focus è l'oleoturismo come esperienza di scoperta del territorio a partire dagli oliveti e dai produttori, fino all'abbinamento gastronomico dell'olio con le varie proposte gastronomiche. Si parte con un convegno cui partecipano il sindaco Andrea Floris; Gianni Lampis, Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati; la presidente del Gal Mariella Amisani. Per Laore intervengono Alessia Celena e Marcello Perra, poi ancora Giovanni Antonio Sechi di Città dell'Olio, Matteo Liscia di Mater Terra Nostra.

Il 28 novembre a Guspini l'attenzione è rivolta alle filiere locali e al tema del futuro delle aree rurali. Alle 9.30 nell'aula consiliare si terrà la tavola rotonda "Quale futuro per l'agricoltura e le nostre aree rurali. Costruiamo insieme un piano agricolo comunale". La mattinata si chiude con Case a corte con esposizione di prodotti e degustazione.

Il percorso si concluderà il 5 dicembre a Villacidro con "Radici e sapori d'agrumi", dedicata alla produzione. Alle 9.30 al Mulino Cadoni, si terrà la tavola rotonda "Coltivare il domani: strategie e risorse per un'agricoltura resiliente nel Campidano". Al centro dell'incontro le esperienze delle aziende agricole, la gestione delle risorse e le prospettive di sviluppo delle filiere. (ANSA).

