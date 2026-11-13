(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - "Continuiamo a Bruxelles a fare una battaglia contro i tagli alla Politica agricola comune e a insistere per sostenere in particolare i piccoli imprenditori agricoli, i giovani e le donne, che hanno fatto ancora più fatica in questi anni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita a Eima a Bologna.

"Qui abbiamo delle eccellenze italiane ed europee nella produzione di macchinari agricoli. Il nostro Paese è davvero avanti nel mondo e questa è una fiera importantissima, la seconda più grande al mondo", ha sottolineato Schlein. Secondo la leader dem, l'innovazione tecnologica rappresenta un'opportunità per il settore agricolo, perché può aiutare "a ritrovare un equilibrio con il pianeta, migliorare la produttività, aumentare il reddito degli agricoltori e al contempo garantire la migliore qualità del cibo". "Il settore si chiama primario per un motivo, perché senza quello non c'è il resto", ha aggiunto Schlein, evidenziando anche il ruolo strategico dell'agricoltura nello scenario internazionale. "Il cibo è una grande questione per la vita delle persone, ma anche per la pace. È una questione democratica e geopolitica, come abbiamo scoperto drammaticamente con il ritorno delle guerre.

Bisogna partire da lì per contribuire a costruire collaborazione, multilateralismo e porre fine a queste guerre", ha concluso. (ANSA).

