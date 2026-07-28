Un'ampia rappresentatività e soprattutto diffusa in tutti i territori della Sardegna. I Consorzi di Tutela del Cannonau di Sardegna Doc guidati da Mario Mereu e Vermentino di Sardegna Doc presieduto da Giovanni Pinna fanno sempre più squadra per rafforzare e dare ancora più slancio al comparto vitivinicolo regionale, con azioni condivise di promozione e internazionalizzazione. L'adesione delle imprese della filiera consente infatti di tutelare le denominazioni nell'interesse non solo degli associati, ma di tutti gli operatori che producono e commercializzano Cannonau e Vermentino di Sardegna.

Per la prima volta le due associazioni di cui fanno parte viticoltori, produttori e imbottigliatori di grandi e piccole realtà, pur restando ben distinte, hanno, oltre a un'unica sede a Oristano, un'unica direzione tecnica. Ruolo affidato a Elena Lai.

Parte una nuova fase operativa, in sinergia con l'assessorato regionale all'Agricoltura, dopo l'attribuzione ministeriale delle funzioni di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi delle rispettive denominazioni.

Regione e Consorzi lavoreranno insieme per rafforzare la promozione delle denominazioni, migliorarne il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali e valorizzare il vino come elemento identitario, economico e territoriale della Sardegna. "Il riconoscimento ministeriale premia il grande lavoro svolto per ampliare la partecipazione degli operatori - dichiara Giovanni Pinna - ora possiamo costruire, insieme alla Regione, una strategia capace di accrescere il valore e la riconoscibilità del Vermentino di Sardegna".

Mario Mereu sottolinea che:"per il Cannonau si apre una fase nuova, fondata sulla collaborazione e sulla capacità di fare sistema". Se ne è parlato nel corso dell'incontro presso l'Assessorato dell'Agricoltura con i presidenti e la direttrice dei Consorzi. "Il mondo del vino, in Italia e in Europa, sta vivendo un momento di profonda trasformazione. Cambiano i consumi, in particolare quelli delle nuove generazioni, si aprono nuovi mercati potenziali e cresce l'attenzione verso l'accoglienza e l'enoturismo - dichiara l'assessore Francesco Agus - tutto questo impone una visione condivisa sulle strategie future e un ruolo diverso anche per l'azione della Regione". (ANSA).

