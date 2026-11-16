Si celebra oggi per la prima volta la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea e da ora in poi il 16 novembre di ogni anno. La ricorrenza ufficiale debutta in calendario dopo essere stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2025, al termine di un percorso promosso dall'Italia insieme ad altri Paesi dell'area mediterranea per tutelare e diffondere un modello nutrizionale e culturale unico al mondo.

La scelta della data non è casuale: proprio il 16 novembre, ma nel 2010, l'Unesco aveva infatti iscritto la Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, consacrandone il valore ben oltre il semplice ambito gastronomico.

Un appuntamento annuale che punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni su più fronti. Anzitutto la promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata, riconosciuta dalla comunità scientifica come strumento fondamentale di prevenzione per la salute pubblica. Ma anche la sostenibilità ambientale di questo regime alimentare, caratterizzato da un basso impatto ecologico e dal rispetto della stagionalità, oltre a sostenere la salvaguardia delle tradizioni locali e la valorizzazione dell'intera filiera agroalimentare.

