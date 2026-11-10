(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) interviene sulla proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche in Russia, sostenuta dalla consigliera presidenziale Elena Yampolskaya.

Per Sima, una pizza preparata con ingredienti di qualità, con poco sale e servita in porzioni adeguate all'età può trovare spazio nel menù scolastico.

"La pizza può far parte di un pranzo sano anche a scuola. Una margherita con pomodoro, mozzarella, olio extravergine d'oliva e poco sale, servita nella giusta porzione con verdure di stagione, un frutto e acqua, è un esempio concreto", afferma Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. "La salute dei bambini si tutela curando la qualità degli ingredienti, le quantità e la varietà del menù. Lo stesso criterio vale per la pizza e per i piatti della tradizione di ogni Paese".

Il Crea - ricorda Sima - include la pizza tra le opzioni per bambini e adolescenti, con porzioni differenziate per età e in sostituzione di pasta, riso, pane o patate. In mensa, la margherita può quindi essere proposta a rotazione, accompagnata da un contorno di verdure e da frutta fresca. (ANSA).

