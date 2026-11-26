(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Torna a Roma la festa delle bollicine italiane con SparkleDay, evento giunto alla 25esima edizione e in programma sabato 28 novembre al Grand Hotel Palatino con la degustazione di oltre 150 etichette di 63 aziende provenienti da 11 regioni. Con la rassegna è presentata anche la Guida ai Migliori Vini Spumanti Secchi Italiani e la consegna del riconoscimento delle 5 sfere attribuite dai curatori della pubblicazione. Per la nuova edidizione sono 94 le etichette premiate tra le 935 presenti in guida. Nella classifica regionale il Trentino Alto Adige è in testa con 29 etichette premiate, di cui 24 Trento Doc e i restanti Doc Alto Adige, seguito dalla Lombardia con 24 (18 sono Franciacorta Docg, 4 Oltrepò Pavese Metodo Classico e 2 dell'area del Garda) e dal Veneto con 21 etichette Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e, per la prima volta, una rappresentanza per il territorio del Raboso Piave. Subito dopo il podio, si posiziona il Piemonte con 8 premi per la denominazione Alta Langa, la Puglia e la Sicilia con 3, Abruzzo ed Emilia-Romagna con 2, chiudono Lazio e Umbria con un riconoscimento ciascuno. Secondo i curatori della kermesse, sulla base di eleborazioni dati Icqrf). la produzione spumantistica 2025/2026 è da 1 miliardo e 113 milioni di bottiglie e un valore dell'export di 2,4 miliardi di euro. La rassegna prevede masterclass dedicate all'Alta Langa Docg e all'Asti Docg. Non mancano stand del food. "In venticinque anni - racconta Francesco D'Agostino, direttore di Cucina & Vini e curatore di Sparkle 2027 - abbiamo visto la produzione aumentare di oltre cinque volte, ma il dato più significativo è la crescita qualitativa visto che nel 2002 premiammo dieci vini su oltre duecento selezionati e oggi siamo a novantaquattro 5 sfere su circa mille vini in guida". (ANSA).

