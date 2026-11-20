Sfatare il luogo comune che associa l'aspetto torbido dell'olio extravergine di oliva a una maggiore genuinità e orientare i consumatori verso acquisti più consapevoli, guidati non solo dalla lettura dell'etichetta ma anche dall'uso e dai tempi di consumo previsti. Con l'avvio della campagna olearia 2026/2027, l'Associazione italiana Frantoiani Oleari (Aifo) e Italia Olivicola scendono in campo per fare chiarezza sulle differenze tra prodotto filtrato e non filtrato, prima domanda da porsi davanti allo scaffale o al frantoio.

La torbidità dell'olio nuovo, infatti è dovuta alla sospensione di micro-gocce d'acqua e particelle solide di oliva, un fenomeno naturale ma instabile: col passare dei mesi, questi residui si depositano sul fondo favorendo fermentazioni che generano difetti sensoriali, come la cosiddetta "morchia", e accelerano la degradazione dei polifenoli, riducendo così il potere antiossidante dell'olio. Di conseguenza, il prodotto non filtrato è indicato esclusivamente per un consumo rapid e vicino alla frangitura, mentre per le scorte familiari destinate a durare nel tempo la soluzione più sicura resta l'olio filtrato.

La filtrazione, precisano gli esperti, è un intervento puramente fisico che non prevede processi chimici né raffinazione, ma serve a rimuovere acqua e sedimenti per preservare intatte le qualità organolettiche e nutrizionali.

"L'olio non filtrato può essere un buon prodotto soprattutto quando viene consumato appena prodotto, ma non è adatto per essere conservato a lungo - avverte Alberto Amoroso, presidente di Aifo - per chi acquista olio destinato a durare diversi mesi, un extravergine correttamente filtrato rappresenta la scelta più indicata". Se si preferisce comunque un prodotto non filtrato, meglio orientarsi verso confezioni piccole, da consumare rapidamente. In entrambi i casi, è importante scegliere contenitori che proteggano dalla luce e conservare l'olio lontano da fonti di calore, limitandone il contatto con l'aria.