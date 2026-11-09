(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Riprende quota il mercato delle compravendite dei terreni agricoli, ma con velocità diverse lungo la Penisola. Nel 2025 i valori medi crescono dello 0,9%, con un prezzo nazionale che sfiora i 23.000 euro ad ettaro e una forte forbice territoriale: dai 48.900 euro del Nord-est agli 8.600 euro delle Isole. I terreni di maggior pregio - informa l'indagine annuale sul mercato fondiario in Italia curata dal Crea con il suo centro di Politiche e Bioeconomia con il supporto del Conaf - si concentrano generalmente nelle pianure, con alcune eccezioni legate a produzioni specializzate.

L'analisi registra che domanda e offerta restano in sostanziale equilibrio, con una lieve prevalenza della prima e un numero di scambi stabile. Gli acquisti sono trainati soprattutto dagli agricoltori, mentre tra i venditori prevalgono quanti cessano l'attività e i proprietari di terreni ereditati che non intendono coltivarli. A orientare le scelte contribuiscono anche le misure della Pac 2023-2027 e la domanda di superfici per impianti di energie rinnovabili. Stabile il mercato degli affitti, ma la domanda si fa sempre più selettiva con i canoni che restano sostanzialmente invariati, con aumenti nelle aree più produttive. Le richieste si concentrano su terreni irrigui, accorpati, accessibili e meccanizzabili, oltre che sulle superfici destinate a colture specializzate. A sostenerle sono soprattutto le aziende strutturate, gli operatori zootecnici e i contoterzisti, mentre i terreni marginali faticano maggiormente a trovare conduttori. Sul fronte dell'offerta pesano la cessazione delle aziende più piccole e la mancanza di ricambio generazionale. Anche le dinamiche territoriali sono differenti: nel Nord la domanda è più sostenuta nelle pianure irrigue e nei distretti zootecnici, mentre nel Mezzogiorno il mercato è meno dinamico e l'offerta più ampia nelle aree interne. (ANSA).

