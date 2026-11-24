(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Selezionati da TheFork, piattaforma europea per la prenotazione online dei ristoranti, 7 indirizzi in diverse città italiane in cui la ristorazione incontra il mondo dei libri e della cultura. Nella selezione, da Nord a Sud, sono rientrati Ristorante Caffè Letterario Treccani a Padova, locale che consente di concedersi un momento di relax circondati da libri e suggestioni culturali, accompagnando la lettura e la conversazione al piacere della tavola. Nella lista anche Barney's a Torino, bistrot situato all'interno del Circolo dei Lettori e punto di riferimento per la vita culturale torinese in cui - sottolinea TheFork- il piacere di stare a tavola si inserisce in un contesto dedicato ai libri, agli incontri e alla condivisione di idee. Tra gli altri segnalati il Va Mo Lá (Bologna), una librOsteria, dove - segnalano in una nota - il piacere della cucina tradizionale bolognese incontra quello della lettura. A Roma è invece consigliato Gli Esploratori, un luogo in cui la passione per la gastronomia incontra quella per i libri. Il ristorante organizza bookclub e incontri letterari, offrendo l'occasione di condividere letture, scambiare idee e conoscere nuove persone attorno a un tavolo.

Per Milano è scelto So' Garden Cafè, un indirizzo che porta la lettura fuori dalle pagine e la trasforma in un'occasione di incontro. Il locale organizza aperitivi letterari. Per la città di Napoli Antica Librosteria (Napoli), ristorante dalla forte identità culturale, in cui il legame con il mondo dei libri si intreccia con quello della città e delle sue tradizioni. Infine Portineria 21 per Bari, un bistrot letterario che fa della contaminazione tra cultura e ristorazione il proprio tratto distintivo. (ANSA).

