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Le eccellenze italiane tra gli 'spirits', i distillati, riunite in una holding. Così nasce Thistillers (The house of italian spirits) e Bordiga, storica distilleria piemontese, fondata a Cuneo nel 1888. E' la sua prima acquisizione.
L'obiettivo di Pierluigi Lauriano (Co-founder & Ceo) e Andrea Chiarva (Co-founder & Coo) puntano ad acquisire distillerie storiche, marchi indipendenti e realtà emergenti nel segmento 'premium' da sviluppare.
"Il mondo degli spirits italiani custodisce un patrimonio straordinario di storia, cultura e competenze produttive, spesso espresso da realtà che hanno ancora importanti opportunità di crescita" sottolinea Lauriano.