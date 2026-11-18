Le prime scuole hanno già avviato le attività e dal prossimo 23 novembre il progetto ' Frutta e verdura nelle scuole' si estenderà in tutti gli istituti italiani aderenti. E' la nuova edizione della campagna europea di educazione alimentare promossa dal Masaf, per incentivare il consumo di frutta e verdura fresca tra i più piccoli, promuovendo i principi di una sana alimentazione, la conoscenza della stagionalità e il valore della filiera agricola. Nelle ultime due edizioni il programma ha coinvolto circa 800mila alunni distribuiti in 6mila scuole partecipanti e ha distribuito 3mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli. Una misura nazionale stabile e di ampia portata, con il Ministero che ha assicurato continuità finanziaria e copertura, mantenendo una dotazione annuale di 14,146 milioni di euro.

Tra i fattori chiave del progetto, grande attenzione a qualità, territori e sostenibilità. Viene garantito il consumo di un'ampia varietà di prodotti tra cui biologico (quota minima del 10%) e a denominazione Dop/Igp (del 20%), proveniente dalle regioni dell'ambito; quanto agli imballaggi sono riciclabili o riutilizzabil. Diverse, infine, le misure di accompagnamento previste del programma, con materiale informativo per tutti gli alunni e almeno un'attività dedicata, come visite in fattoria, laboratori sensoriali o orti scolastici, per non meno del 25% degli alunni.

"È sempre un piacere entrare nelle scuole all'interno di un percorso formativo dedicato al vivere bene a partire da una sana alimentazione basata su frutta e verdura". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, a margine del lancio dell'edizione 2026/2027 del programma "Frutta e Verdura nelle Scuole" presso l'istituto comprensivo romano delle Alzavole con 130 alunni della scuola primaria.

"L'obiettivo - ha precisato Lollobrigida - è anche responsabilizzare i più giovani, facendo conoscere l'intera filiera che porta questi prodotti nei punti vendita, devono comprendere che il cibo non nasce sugli scaffali ma grazie all'impegno dei nostri agricoltori, autentici custodi della terra che lavorano con fatica per produrlo. Responsabilizzarli significa dunque renderli consapevoli di quanto questo consumo sia fondamentale non soltanto per il loro benessere individuale, ma anche per la tutela del pianeta".

E ha aggiunto "portiamo avanti questo progetto allineando finalmente la distribuzione dei prodotti alla loro reale stagionalità. Negli anni passati, a causa di vincoli burocratici, si concentravano in soli 2 mesi tutti i prodotti destinati a 1 anno intero, generando una pessima esperienza che portava allo spreco di tonnellate di frutta nelle scuole. Oggi, invece, le attività prendono avvio a novembre e accompagnano gli studenti fino al termine dell'anno scolastico, offrendo ogni mese un'esperienza concreta sul piano della comunicazione e su quello della conoscenza dei frutti di stagione, affinché comprendano perché sia preferibile consumare prodotti stagionali rispetto a quelli importati o conservati troppo a lungo".

Conoscenza e non solo. "Accanto a una corretta distribuzione dei consumi - ha aggiunto il ministro - promuoviamo la conoscenza pratica della coltivazione: in questa occasione, ad esempio, è stato illustrato come realizzare un piccolo campo da portare a casa, dando a ciascun alunno la possibilità di seminare lattuga e spinacio per osservarne la crescita dal seme attraverso il proprio lavoro".

