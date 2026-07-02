- ROMA - Salgono a 55 le terrrazze gourmet romane nella nuova edizione della Guida "Terrazze Gourmet Roma 2026 - 2027", dalle 46 precedenti. La pubblicazione, giunta alla sesta edizione, presenta una selezione di terrazze individuate tra hotel di prestigio, ristoranti, rooftop bar e location aperte al pubblico situate all'interno di palazzi storici, hotel di charme, dimore eleganti e spazi contemporanei.



La guida si sviluppa in 232 pagine Ogni terrazza è raccontata attraverso quattro pagine: una scheda in italiano, una in inglese e due dedicate alle immagini. Ciascuna location è descritta con informazioni pratiche, cenni storici, prezzi, curiosità e approfondimenti sull'offerta food & beverage: servizio caffetteria, aperitivo (normale o a buffet), brunch e pasti alla carta.

Un Qr code finale permette di visualizzare tutte le terrazze su mappa e pianificare con il proprio itinerario. La guida de La Pecora Nera Editore è distribuita nella quasi totalità delle librerie della Capitale, nei bookshops dei musei romani e nelle principali librerie online.



