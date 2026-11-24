(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Dazi statunitensi, rincari sui costi energetici e contrazione strutturale della domanda globale di vino hanno condizionato il bilancio 2025/2026 del gruppo Cavit, con la capogruppo Cavit Sc e le controllate Glv Srl e Kessler Sekt & Co KG, che è stato approvato dall'assemblea.

L'esercizio, approvato dall'assemblea, conferma comunque la solidità economica e patrimoniale, malgrado una flessione del fatturato consolidato che si attesta a 227,5 milioni di euro e riflette l'andamento sfavorevole del mercato statunitense, primo mercato del Gruppo, a cui è riconducibile quasi interamente la variazione negativa del 6,3% rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato netto consolidato è stato di 4,2 milioni di euro, in leggero incremento rispetto all'anno precedente.

L'incidenza sul fatturato sale all'1,8%, confermandosi in linea con la media storica del Gruppo, pur in presenza della contrazione dei ricavi. Il patrimonio netto consolidato cresce a 127,7 milioni di euro, pari a oltre la metà del fatturato. La posizione finanziaria netta, in lieve flessione per effetto degli investimenti, è di 41,8 milioni di euro, con un ricorso al credito bancario marginale e ulteriormente ridotto nell'esercizio. "In un anno difficile per tutto il settore abbiamo profuso il massimo sforzo per preservare il reddito di oltre 5.250 soci viticoltori che compongono la nostra realtà. Il rafforzamento del patrimonio costituisce la forza del Gruppo e i mezzi per tutelare il valore del lavoro in vigneto anche nelle fasi più impegnative", commenta Lorenzo Libera, presidente del Gruppo Cavit. (ANSA).

