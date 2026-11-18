Il vino italiano ed europeo sta cercando di reagire al momento difficile, e nel terzo trimestre i risultati si stanno notando. Notevole per l'Italia il recupero nei Paesi extra-Ue e gli spumanti, in particolare il Prosecco, nei primi 9 mesi di quest'anno sono tornati in territorio positivo con un incremento di oltre il 4% in valore. A dirlo a Fiera Milano Rho nel corso di Simei/Bevertech è la vicepresidente di Unione italiana vini (Uiv) e presidente del Comité Vins (Ceev) europeo, Marzia Varvaglione.

"Il recupero riguarda tutti i vini tricolore a partire dagli Stati Uniti. il suo mercato in questa fase più critico - ha precisato Varvaglione - il terzo trimestre ha limitato il calo a valore delle spedizioni italiane che a fine giugno era salito a -14%, mentre il cumulato a settembre è sceso a -5,5%. Il contesto, caratterizzato da forte incertezza dovuta a dazi e cambio sfavorevole, rimane complicato ma la fase estiva ha certamente portato una boccata di ossigeno".

Secondo l'Osservatorio Uiv, i dati ufficiali dell'export verso i Paesi terzi aggiornati a settembre riportano un calo tendenziale in valore ridotto a poco più del 2%, a fronte di un -7,5% di fine giugno. I prossimi mesi, secondo l'analis, diranno di più su una inversione di tendenza ancora lontana dall'essere considerata tale.

