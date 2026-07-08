(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Unaitalia, l'associazione di rappresentanza del settore avicolo italiano, accoglie con favore la Comunicazione della Commissione europea sulla nuova Strategia in materia di zootecnia che contribuisce a restituire dignità e centralità al comparto delle produzioni di origine animale, proponendo una visione di lungo periodo che valorizza il ruolo del settore a sostegno delle priorità future - sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, competitività industriale, vitalità delle aree rurali - e che rafforza la capacità dell'Europa nell'affrontare le sfide geopolitiche, climatiche e sanitarie.

"Per la nostra filiera, autosufficiente nella produzione di carni bianche, è un riconoscimento del percorso compiuto e della capacità di anticipare i cambiamenti in atto", commenta il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini. "La Strategia restituisce alla zootecnia centralità nelle politiche UE e sposa la narrativa scientifica che auspicavamo da tempo, unendo sicurezza alimentare, sostenibilità e competitività in un'unica visione. Ora serve dare attuazione a questo corso con un quadro regolatorio stabile che favorisca gli investimenti e rafforzi la competitività delle imprese", conclude Forlini.

Per Unaitalia si tratta di un passo coerente con il valore economico e strategico del comparto, nonché decisivo per le priorità che la filiera avicola italiana sostiene da tempo nel confronto con le Istituzioni nazionali ed europee."Condividiamo appieno il percorso tracciato dalla Commissione UE sul miglioramento costante del benessere animale, che riteniamo una priorità per il futuro del settore e che deve continuare a fondarsi su solide evidenze scientifiche e su una reale sostenibilità economica", conclude il presidente Forlini.

(ANSA).

