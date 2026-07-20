- BOLZANO - Irrigazione mirata, scelta di varietà più resilienti e tecniche agronomiche per ritardare la maturazione delle uve: sono le strategie chiave individuate da due recenti studi della Libera Università di Bolzano (unibz) per aiutare la viticoltura di montagna ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La ricerca, condotta dal gruppo di Ecofisiologia dei sistemi arborei della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari, punta a preservare la qualità dei vini altoatesini di fronte all'aumento delle temperature e alle siccità sempre più frequenti.



Il primo studio, pubblicato sulla rivista Scientia Horticulturae, affronta il problema dell'anticipazione della maturazione, che rischia di produrre vini troppo alcolici e poco acidi. I ricercatori hanno testato l'uso del pinolene, un antitraspirante naturale derivato dalle resine di conifera, capace di ritardare la maturazione di circa dieci giorni.



Tuttavia, come evidenzia la ricerca, nei vigneti di montagna le piogge estive possono dilavare il prodotto, richiedendo quindi interventi calibrati sulle specificità locali.



La seconda ricerca, apparsa sull'Australian Journal of Grape and Wine Research, analizza la risposta allo stress idrico di due diffusi vitigni bianchi: Sauvignon Blanc e Chardonnay. Dai dati emerge che una carenza d'acqua nelle prime fasi di sviluppo degli acini compromette la resa più di una siccità tardiva.



Inoltre, lo Chardonnay si è mostrato più resistente alla scarsità idrica rispetto al Sauvignon Blanc, dimostrando l'importanza della scelta varietale.



"Non esiste una soluzione universale", spiega Damiano Zanotelli, docente di coltivazioni arboree a unibz.

"L'adattamento passerà attraverso la combinazione di più strategie, calibrate sulle caratteristiche del singolo vigneto per continuare a produrre vini di qualità e legati al territorio". (ANSA).

