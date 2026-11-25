(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Gli Stati Uniti propongono nuovi dazi nei confronti di Cina, Unione Europea e altri 12 paesi, accusati di sovrapproduzione in alcune industrie domestiche. Washington ha proposto dazi fino al 15% per l'Europa. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

Per la Cina gli Stati Uniti hanno proposto dazi del 20%, così come per il Vietnam. Per la Thailandia e l'India invece le tariffe proposte sono al 18% e al 17%. Washington per l'Ue ha invece proposto un 15%, così come per Svizzera, Corea del Sud e Giappone. Per il Brasile sono stati proposti dazi al 10% sugli aerei. I dazi sono stati proposti perché i paesi interessati "stanno promuovendo una produzione e una capacità produttiva slegate dalla realtà della domanda e dai principi di mercato", ha detto un funzionario americano, sottolineando che le proposte tengono conto degli accordi commerciali già esistenti. Le tariffe dovranno essere sottoposte a un periodo di consultazione pubblica prima di entrare in vigore.

Ue a Usa, 'non siamo fonte di sovraccapacità, si rispetti limite 15% sui dazi'

"L'Ue prende atto della pubblicazione da parte degli Stati Uniti dei risultati preliminari dell'indagine condotta ai sensi della Sezione 301. Esamineremo tali risultati. Allo stesso tempo, respingiamo con forza la premessa secondo cui l'Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l'Europa è tra i soggetti più esposti al fenomeno della sovraccapacità": Lo sottolinea un portavoce della Commissione. "Ai sensi della dichiarazione congiunta, si applica il massimale del 15%. Ci aspettiamo che qualsiasi misura derivante da questa indagine lo rispetti pienamente, anche se combinata con i dazi esistenti", aggiunge.

"L'Ue e gli Stati Uniti condividono una reale preoccupazione riguardo alla sovraccapacità produttiva globale, in gran parte determinata dagli Stati e concentrata nei paesi terzi. Deploriamo la mancanza di un'azione congiunta. Continueremo a collaborare con l'amministrazione statunitense sull'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa, in particolare valutando nuovi prodotti per le esenzioni o le riduzioni tariffarie e altre possibili aree di cooperazione rafforzata", sottolinea il portavoce dell'esecutivo europeo.

Frescobaldi (Uiv), proposta Usa di nuovi dazi è boomerang per tutti, anche per Trump

"Sembra non si riesca a mettere la parola fine alle guerre, nemmeno a quelle commerciali. Eppure i dazi hanno dimostrato di essere un boomerang per tutti: dai Paesi esportatori al trade, fino ai consumatori americani e allo stesso Trump, che ne ha pagato le conseguenze politiche alle elezioni di midterm. Per il vino italiano il conto tra dazi e svalutazione del dollaro è già salato: parliamo di oltre 380 milioni di euro di esportazioni perse rispetto ai livelli precedenti all'introduzione delle tariffe". Così il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, commentando i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione americana che prevedono, lato bevande, esenzioni concesse al whiskey irlandese e allo Champagne prodotto in Francia.

"Gli Stati Uniti - ha aggiunto Frescobaldi - sono il primo mercato al mondo per il nostro vino, con un'incidenza sul totale dell'export pari al 24%. Un settore già messo a dura prova da fattori prevalentemente esogeni, sui quali chiediamo un intervento deciso della Commissione europea. Bisogna scongiurare una nuova escalation tariffaria: anche se, come si sostiene, le misure proposte fossero compatibili con il cosiddetto 'allineamento a Turnberry', rappresenterebbero comunque un duro colpo per le nostre imprese, già alle prese con un rallentamento strutturale dei consumi Oltreoceano".

Secondo l'Osservatorio Uiv su base Istat, tra aprile e dicembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, le esportazioni hanno perso 237 milioni di euro, pari al 16% del valore complessivo, a fronte di una contrazione dei volumi del 9,5%. Nei primi 8 mesi di quest'anno, il vino italiano ha lasciato sul mercato americano altri 145 milioni di euro (−11,6% sul corrispondente periodo 2024) con volumi in diminuzione del 6,4%. Ciò nonostante a luglio (+9,7%) e agosto (+21,3%) si sia registrata un'inversione di tendenza delle spedizioni in valore rispetto agli stessi mesi del 2025.