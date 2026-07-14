- Recuperare un'infrastruttura esistente per ridurre la pressione sulla falda acquifera della Murgia e sostenere il fabbisogno idrico dell'agricoltura. È l'obiettivo di 'Valore Acqua', il progetto avviato da Heineken Italia insieme ad Arif nel territorio di Massafra (Taranto).



L'intervento prevede la riattivazione di una vasca di accumulo da 10 mila metri cubi alimentata con acque superficiali, così da limitare i prelievi dalla falda e contribuire alla resilienza idrica del territorio.

Secondo le stime, consentirà un risparmio di circa 318 mila metri cubi d'acqua all'anno. "Con il progetto 'Valore Acqua' vogliamo contribuire a costruire una maggiore resilienza dei territori in cui operiamo e confermare la volontà di generare un impatto positivo e condiviso per le comunità, l'ambiente e il sistema produttivo", spiega in una nota l'amministratore delegato di Heineken Italia, Alexander Koch. Il completamento dell'intervento è previsto entro il primo trimestre del 2028.

(ANSA).

