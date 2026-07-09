- VENEZIA - Nel 2025 l'imbottigliato della denominazione Valpolicella ha raggiunto quasi 57,5 milioni di bottiglie, registrando un calo del 3% rispetto all'anno precedente. La flessione ha interessato l'Amarone e il Recioto (13,58 milioni di bottiglie, -2,4%), il Valpolicella Ripasso (27,37 milioni, -3,7%) e il Valpolicella (16,50 milioni, -2,7%).



La produzione totale si è attestata a 840.510 quintali di uva, di cui 327.545 destinati all'appassimento. La superficie vitata della principale denominazione rossista del Veneto è stabile a 8.614 ettari, mentre sul fronte commerciale i prodotti sono esportati in 87 Paesi.

I dati sono stati illustrati in Regione Veneto, in occasione della presentazione della sesta edizione del Valpolicella Annual Report del Consorzio di Tutela.



A livello geografico, Verona conferma il primato per superficie vitata (15%), seguita da Negrar, San Pietro in Cariano (entrambi al 13%) e Illasi (11%), che insieme concentrano oltre la metà del vigneto della denominazione (52%).



Il patrimonio varietale resta fortemente identitario, con la Corvina che rappresenta il 56% della superficie rivendicata, seguita da Rondinella e Corvinone (19% ciascuna), mentre la Molinara si mantiene al 2%.



"La congiuntura internazionale richiede oggi una responsabilità ancora maggiore. Il nostro compito non è inseguire i volumi, ma preservare il valore della denominazione", ha commentato il presidente del Consorzio, Christian Marchesini.

All'incontro ha preso parte anche il presidente della Regione, Alberto Stefani, secondo cui "la qualità e l'identità di un prodotto sono la forza per sostenerne il valore sul mercato", mentre il consigliere regionale Alberto Bozza ha ricordato le sfide legate alle tensioni geopolitiche internazionali e la candidatura Unesco per il rito della messa a riposo delle uve. (ANSA).

