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- BRUXELLES - Via libera a ventisette agli aiuti mirati agli agricoltori per fronteggiare i rincari dei prezzi dei fertilizzanti legati alla crisi in Medio Oriente. I ministri dell'agricoltura al Consiglio Agrifish hanno sostenuto le proposte della Commissione Ue che includono l'avvio di un nuovo regime di liquidità temporaneo per coprire i costi aggiuntivi sostenuti per i fertilizzanti, la possibilità per gli Stati membri di anticipare i pagamenti diretti a un tasso più elevato nel 2026 e di riprogrammare i fondi del 2027 a sostegno degli agricoltori contro l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti.
Il regime di liquidità sarà co-finanziato fino al 65% dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale mentre gli Stati potranno aggiungere un finanziamento nazionale fino al 200%. Con l'adozione da parte dei ministri si chiude l'iter legislativo sulla proposta avanzata da Bruxelles il 12 giugno.
Le modifiche mirate alla Pac saranno ora pubblicate in Gazzetta ed entreranno in vigore. Le capitali si pronunceranno venerdì anche sulla proposta di aumentare la riserva di crisi della Pac fino a 540 milioni di euro fino alla fine dell'anno. (ANSA).