(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Torna in Calabria 'Vinitaly and the City', rafforzando la propria presenza sul territorio regionale con una doppia tappa. Dal 17 al 19 luglio sarà ancora il Parco Archeologico di Sibari ad accogliere la manifestazione, grazie alla consolidata collaborazione tra Veronafiere Spa e la Regione Calabria, con il contributo dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari. L'8 e il 9 agosto, invece, debutterà la prima edizione di 'Vinitaly and the City Reggio Calabria' nel Lungomare della città dello Stretto. Nato come percorso sperimentale, il progetto ha saputo consolidarsi, accompagnando una Calabria sempre più protagonista nel panorama enogastronomico nazionale e internazionale.

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha evidenziato come questa doppia programmazione sia una scelta strategica per sostenere il comparto agricolo ed enologico locale, promuovendo il brand Calabria attraverso il connubio tra innovazione produttiva e valorizzazione dei siti storici. "Le nostre cantine e i nostri produttori stanno portando la Calabria ai vertici del panorama vitivinicolo internazionale - ha precisato Occhiuto - unendo la qualità assoluta del prodotto al racconto unico del nostro territorio". E Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha sottolineato l'efficacia del format nel valorizzare le comunità locali e l'economia delle aree coinvolte. "Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con la Regione Calabria, Arsac, i Comuni e tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato Bricolo - con cui condividiamo l'obiettivo di dare ulteriore visibilità al patrimonio calabrese". L'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, ha rimarcato il salto di qualità dell'iniziativa, definendola parte di un racconto unico che unisce archeologia, paesaggio e qualità per rafforzare la competitività sui mercati. Soddisfazione, infine, dalla direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, per il lavoro svolto dal comparto, anticipando un programma tra degustazioni, masterclass e incontri per operatori e wine lover. (ANSA).

