"La Banca dati degli appalti in agricoltura, presentata ieri al ministero del Lavoro, è una scelta strategica del Governo Meloni. Lega in un circuito virtuoso agricoltura, lavoro e legalità: tre dimensioni che per troppo tempo sono state affrontate separatamente e che oggi trovano un punto di sintesi concreto".

Lo dice in una nota il direttore di Agea e componente del Consiglio di amministrazione dell'Inps, Fabio Vitale.

"A dieci anni dalla legge 199 del 2016 - prosegue Vitale - si aggiunge un tassello decisivo, che sposta il baricentro dalla repressione alla prevenzione. Verificare in anticipo i requisiti delle imprese, la loro affidabilità e le garanzie che offrono significa impedire a chi non rispetta le regole di entrare nel mercato. Significa anche tutelare i lavoratori e le tante aziende agricole sane che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta. Va riconosciuta la sensibilità dei ministri del Lavoro Marina Calderone e dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: con un lavoro condiviso e attento alle parti sociali hanno trasformato una previsione normativa in uno strumento operativo".

"Inps e Agea - sottolinea Vitale - sono impegnati in prima linea su questo fronte. La Banca dati, istituita presso l'Inps potrà contare sui flussi contributivi e retributivi che l'Istituto gestisce ogni giorno e sull'interoperabilità con il patrimonio informativo dell'Agenzia e con il Silca, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura". Un percorso, conclude Vitale "che parte da lontano: i protocolli d'intesa già implementati tra i due Enti hanno costruito nel tempo la collaborazione e lo scambio di dati che oggi rendono possibile questo salto di qualità. Mettere in rete le informazioni pubbliche è il modo più efficace per orientare i controlli dove servono e per restituire trasparenza a una filiera che è un patrimonio del Paese".

