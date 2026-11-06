(di Nicola Pirrone) (ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Un dialogo tra due grandi stagioni dell'arte bolognese, distanti cinque secoli, attraverso il linguaggio delle immagini e il racconto degli eroi: è il filo conduttore di 'Magnus. Eroi e no', la mostra dedicata a Magnus, al secolo Roberto Raviola, che mette in relazione le tavole originali del maestro del fumetto scomparso trenta anni fa con gli affreschi dei Carracci che decorano gli spazi espositivi di Palazzo Fava a Bologna.

Una produzione sterminata, sviluppata in trent'anni di carriera e attraverso generi diversi, dall'erotico alla satira, dal western alla fantascienza, dal noir al fumetto d'avventura.

I curatori, Luca Baldazzi, Michele Masini e Giovanni Nahmias, hanno scelto di raccontarla attraverso i suoi personaggi, seguendo l'evoluzione di eroi, antieroi e figure ribelli che attraversano l'intera opera dell'artista. La mostra, dal 7 novembre al 10 gennaio 2027, si sviluppa in cinque sale tematiche, oltre a una sezione dedicata al rapporto tra Magnus e Bologna, con un percorso di quasi 500 tavole originali dedicato agli eroi e agli antieroi che hanno reso celebre, in Italia e all'estero, uno dei più grandi fumettisti bolognesi.

Si parte da Alan Ford, protagonista della sala 'L'eroe alla rovescia', per passare ai 'Briganti', simbolo della ribellione, e allo 'Sconosciuto', il personaggio più rappresentativo e personale dell'autore. Spazio anche alle eroine e, nella sala conclusiva, a Tex, con l'esposizione delle 224 tavole realizzate da Magnus negli ultimi anni della sua vita, per gli appassionati, il 'Texone'. Al centro del progetto curatoriale il confronto con i Carracci: da una parte il bianco e nero, il segno netto e incisivo di Magnus, dall'altra il trionfo del colore e la morbidezza degli affreschi carracciani. Due linguaggi differenti, accomunati dalla centralità del disegno e dalla capacità di costruire narrazioni attraverso le immagini.

La sezione bolognese documenta anche il rapporto dell'artista con la scena culturale cittadina e con le generazioni successive di fumettisti, tra cui Andrea Pazienza, con il quale realizzò alcuni disegni a quattro mani. In mostra anche testimonianze delle collaborazioni con Giovanni Romanini e Sergio Pisselli. Il programma è arricchito da tre incontri e da un catalogo con contributi critici e approfondimenti sull'opera dell'artista.

(ANSA).

