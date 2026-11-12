(ANSA) - MILANO, 12 NOV - E' un viaggio nel tempo nella dimora dello scrittore, critico d'arte, drammaturgo e pittore Giovanni Testori (1923-1993), la mostra 'La mia biblioteca è appesa ai muri', che apre dal 14 novembre a Casa Testori, storica villa di famiglia trasformata da anni in hub culturale e spazio espositivo a Novate Milanese (Milano). Dall'arte antica lombarda al Novecento di Ennio Morlotti, la mostra ricostruisce il laboratorio del Testori critico e collezionista e racconta il rapporto diretto e spesso sorprendente che lo scrittore ebbe con le opere d'arte.

Sono oltre quattrocento quelle documentate come già in collezione Testori che le ricerche condotte da Davide Dall'Ombra e Chiara Di Palma, curatori della mostra, hanno fatto emergere in anni di studi e messe a punto. Alcune sono state riscoperte dopo decenni, restaurate per l'occasione e, in alcuni casi, mai esposte prima.

La mostra presenta la casa così come appariva tra il 1954 e il 1963, prima del trasferimento, seppur momentaneo, a Milano.

Ritratti ufficiali e fotografie di famiglia restituiscono l'atmosfera di quegli anni e conducono alla scoperta di un ritratto femminile di Carlo Ceresa e della straordinaria collezione di opere di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto. Si tratta di un'operazione culturale che permette di ripercorre l'attività critica testoriana, dal primo saggio su 'Paragone' dedicato a Francesco Cairo (1952) alla mostra de I pittori della realtà in Lombardia, dell'anno seguente, dove venne esposto anche lo straordinario dipinto, appartenuto alla sua raccolta, e realizzato da Giovan Battista Moroni, uno dei più importanti ritrattisti del Cinquecento.

La sala da pranzo della casa diventa il luogo dove ritrovare i grandi capolavori di Giacomo Ceruti e Fra Galgario restaurati per l'occasione. A completare il quadro del Testori critico e collezionista in quegli anni sono alcune opere decisive entrate nella sua raccolta e divenute centrali nei suoi saggi. Come Collina a Imbersago, forse la più grande tela dipinta da Ennio Morlotti.

La mostra, il cui titolo è tratto da una riflessione dello stesso Testori, resta aperta fino al 25 aprile 2027. (ANSA).

