(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Eva Crosetta e Paola Turci sono loro le vincitrici del premio "Segreti d'Autore" 2026. La popolare autrice televisiva, storica conduttrice della trasmissione "Sulla via di Damasco", sarà premiata il 29 luglio alle 21 a Palazzo Coppola di Valle-Sessa Cilento, in provincia di Salerno, sede del Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Una rassegna che ha il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania con i fondi del Pnrr. Sabato 1° agosto il prestigioso riconoscimento, un'opera d'arte del Maestro Mimmo Paladino, verrà consegnato alla cantautrice romana Paola Turci.

Giunto alla sua sedicesima edizione, "Segreti d'Autore", il Festival cilentano dedicato ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità, prenderà il via mercoledì 29 luglio proprio con Eva Crosetta e con la presentazione del suo libro "Che colpa ne ho se sono nato in Congo all'ombra di un mango?", pubblicato da Rizzoli. Tre sono invece gli appuntamenti di giovedì 30 luglio: alle 20,30 lo scrittore e saggista Tobia Iodice presenterà al pubblico del Festival "Il sarto della luce", alle 21, spazio al teatro con "Romina", un testo di Massimo Andrei interpretato da Antonella Romano, produzione Teatro Segreto. La serata si concluderà con la proiezione del docufilm "Elvira Notari-Oltre il silenzio" di Valerio Ciriaci, alla quale farà da prologo un incontro con la produttrice Antonella Di Nocera, Globo d'Oro 2026.

L'editore e scrittore Giuseppe Galzerano venerdì 31 luglio alle 20,30 ricostruisce la storia di "Attilio De Feo. L'esule antifascista spiato dal fratello", pittore e fotografo di origine cilentana, noto per essere l'autore degli scatti al funerale dei fratelli Rosselli. A seguire, alle 21, l'incontro con l'attrice Cloris Brosca e il regista Carlo Fenizi precederà la proiezione de "La sobrietà". "Segreti d'Autore" ospiterà alle 20 di lunedì 3 la performance aerea "Presentia. le custodi del paesaggio", mentre alle 21,30 lo scrittore Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo al sax, assieme a Marianita Carfora, Umberto Lepore e Carlo Fimiani, porteranno in scena "Passione". Cristina Donadio presenterà al pubblico del Festival alle 21 "Eleonora#1799", uno spettacolo dedicato alla famosa rivoluzionaria napoletana Eleonora Pimentel Fonseca, tratto da "Sull'ordine e il disordine dell'ex Macello Pubblico" di Enzo Moscato. Ad accompagnare la Donadio ci sarà il violoncellista Federico Odling. L'incontro con Renato Salvetti, in dialogo con Nadia Baldi alle 20,30, farà da prologo all'appuntamento teatrale e sarà l'occasione per presentare "I dieci comandamenti del diavolo". I cortometraggi "Amici per la pelle" e "Al posto giusto al momento giusto", in programma il 5 agosto alle 21, saranno il momento clou dell'incontro con Gigi e Ross. Dal 6 agosto e fino al 13, ultimo giorno di "Segreti d'Autore", ci sarà spazio dalle 18 alle 20 per "Revolution", o per meglio scrivere R3V@LUT1@N, un film thriller di lunga durata, dove gli spettatori diventano protagonisti di un viaggio sensoriale, entrando direttamente dentro la storia e vivendola in prima persona. Il giorno 6 alle 21 Fulvio Cauteruccio proporrà il suo "Roccu u stortu", pluripremiato testo di Francesco Suriano.

Venerdì 7 agosto alle 21 si potrà assistere invece a "Era", il film di Vincenzo Marra, con Dalia Frediani, Giovanni Esposito e Maurizio Casagrande. La presentazione del libro "La guerra degli Uri" di Luigi Puglia è, alle 20,30, il primo degli appuntamenti in programma l'8 agosto. A seguire, alle 21, Rossella Pugliese propone al pubblico del Festival la sua "Stran' opera panica".

Domenica 9 agosto alle 21 "Mi batte il corazon", film con Peppe Iodice.

Il 10 agosto alle 21 Paolo Caiazzo porta in scena il suo "Terroni si nasce", "Avemmaria", debutto alla regia di Fortunato Cerlino, è la proposta cinematografica alle 21 di martedì 11 agosto.

Un altro incontro, quello della direttrice artistica Nadia Baldi con Francesco Cicchella, caratterizzerà la serata del 12 agosto.

Giovedì 13 agosto, giorno di chiusura del Festival, gli allievi del corso di formazione a cura di Teatro Segreto porteranno in scena alle 19 "L'intelligenza ama la creatività", mentre alle 21 ci si congeda dal pubblico con "Quasi onesti", performance del trio comico composto da Corrado Ardone, Massimo Peluso ed Ettore Massa. (ANSA).

