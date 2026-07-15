(ANSA) - IMOLA, 15 LUG - In occasione del centenario della nascita dell'artista bolognese Wolfango Peretti Poggi (1926-2017), Imola Musei presenta al Museo San Domenico la mostra 'Natura in posa. Le stagioni di Wolfango', a cura di Alighiera Peretti Poggi e Oriana Orsi. L'esposizione si inserisce nella rassegna metropolitana '100 Wolfango - Wolfango 100', un progetto diffuso che per 500 giorni coinvolge musei e luoghi di cultura della Città metropolitana di Bologna per raccontare la personalità dell'artista e i suoi 80 anni di attività. La mostra sarà visitabile dal 17 luglio al 4 ottobre negli orari di apertura del Museo San Domenico, con ingresso compreso nel biglietto che dà accesso alle collezioni d'arte civiche e al Museo Giuseppe Scarabelli.

Fulcro del percorso sono quattro grandi tavole dedicate alle Quattro Stagioni, opere di forte impatto visivo e simbolico.

Accanto a queste, trovano spazio cinque ampi disegni a pastello su carta, tutti ispirati ai fiori, soggetto ricorrente nella poetica di Wolfango. La mostra offre uno sguardo completo sulla sensibilità dell'artista, capace di trasformare elementi naturali in immagini intense e ricche di dettagli. La pittura di Wolfango nasce da un dialogo serrato con la realtà visibile: l'artista sceglie di mantenere la rappresentazione mimetica del mondo, convinto che ogni deviazione artificiosa tradisca la concretezza della vita. Allo stesso tempo, arricchisce la superficie pittorica con una materia capace di restituire la presenza fisica degli oggetti e di trasformare la visione in esperienza sensoriale. Il suo sguardo, spesso posto dall'alto, elimina l'orizzonte e avvolge lo spettatore in una prospettiva inedita, mentre l'ingrandimento dei soggetti - osservati con la precisione di una lente - genera stupore e spaesamento, come se ogni cosa fosse vista per la prima volta. L'iniziativa fa parte della rassegna estiva "Sere d'estate ai musei", che fino al 29 agosto propone incontri, concerti e visite guidate al Museo San Domenico e a Palazzo Tozzoni. Venerdì 17 luglio, ore 21, è in programma il concerto inaugurale 'Wolfango/Vivaldi: Le quattro stagioni' con il Quintetto de I Virtuosi della Cappella Sansevero, in collaborazione con Emilia Romagna Festival.

(ANSA).

