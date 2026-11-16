(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Oltre cento opere, ma anche bozzetti e materiali d'archivio suddivisi in cinque sezioni tematiche che raccontano il profondo legame di Antonio Possenti con Lucca, sua città natale, e il costante dialogo con la letteratura, con opere ispirate, tra gli altri, a Pascoli, D'Annunzio, Poe, Rimbaud, Borges e Carducci. E' il percorso espositivo che celebra l'artista a dieci anni dalla scomparsa: la mostra 'Antonio Possenti. Il grande sogno', curata da Alessandro Tosi, è in programma dal 21 novembre al 7 gennaio negli spazi espositivi di Palazzo Guinigi a Lucca.

La rassegna è stata presentata nella sede della Regione Toscana a Firenze e vuole rendere omaggio a uno dei più originali interpreti dell'arte toscana contemporanea, proponendo un ampio percorso attraverso la sua produzione artistica e il suo immaginario visionario. Le opere esposte provengono da numerose collezioni private e dalle raccolte del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, del Comune di Santa Maria a Monte - Museo Casa Carducci, da altri enti e fondazioni del territorio.

Ad arricchire il percorso espositivo ci sarà la videoinstallazione 'L'Anima e altri animali. Storie di Altromare per Antonio Possenti', firmata da Lorenzo Garzella e Serena Luluk Tonelli. Inoltre, dal 26 novembre e per tutta la durata dell'evento, sarà aperto al pubblico lo studio dell'artista in piazza Anfiteatro a Lucca, consentendo ai visitatori di entrare nel suo laboratorio creativo e di scoprirne l'eclettica collezione di reperti e curiosità.

"Siamo orgogliosi di celebrare questo grande artista nella sua città, Lucca, nel palazzo più prestigioso - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Antonio Possenti appartiene a quella schiera di artisti che hanno saputo interpretare l'anima più autentica della Toscana costruendo un linguaggio artistico unico, tra sogno e realtà, riconoscibile e profondamente legato alla sua terra. A dieci anni dalla sua scomparsa, la grande retrospettiva di Lucca restituisce al pubblico la forza visionaria della sua opera e consegna alle nuove generazioni un patrimonio culturale di straordinario valore". (ANSA).

