(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Scarabocchi. Il mio primo festival torna con Mostri, la nona edizione del festival a cura di Fondazione Circolo dei lettori e Doppiozero, che fa del gesto creativo il punto di partenza per esplorare il pensiero e l'immaginazione. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, Novara accoglie incontri, laboratori e spettacoli dedicati ai mostri: creature che abitano i miti, le fiabe e l'immaginazione, ma anche una parola che usiamo ogni giorno per indicare ciò che è straordinario, fuori misura o capace di suscitare insieme stupore, timore e meraviglia.

L'inaugurazione è in programma per la sera di venerdì 18 settembre al Complesso Monumentale del Broletto (alle 18), con una lezione dedicata al mostruoso e al perturbante, tenuta dallo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati. Si prosegue con il concerto di Tre allegri ragazzi morti (alle 21), un viaggio attraverso il repertorio della band e il suo immaginario disegnato. "Mostro è una parola che usiamo ogni giorno, ma racchiude significati profondi e spesso contraddittori. Può indicare un prodigio, qualcosa che ci stupisce, oppure ciò che ci inquieta e ci spaventa. I mostri sono una creazione della mente umana: danno forma a ciò che fatichiamo a comprendere e a raccontare" racconta Marco Belpoliti, curatore di Scarabocchi e direttore editoriale di Doppiozero. "I Mostri ci inquietano e ci rassicurano. Ci inquietano perché ci fanno paura, ci rassicurano perché sono altro da noi. Ma la cosa che più fa paura, dei Mostri, è che non esistono: esistono semmai esseri umani che compiono atti mostruosi. Caino è fratello di Abele. E giocare con i Mostri, riflettere sul concetto di Mostro, potrà riservarci non poche sorprese" commenta Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

Tra gli ospiti di questa edizione anche l'artista Vanna Vinci, il fumettista e scrittore Jerry Kramsky, l'autrice, regista e attrice teatrale Tolja Djokovic, l'artista Roberto Abbiati, le illustratrici Giovanna Durì, Serena Mabilia, molte e molti altri disegnatori, pensatori, scarabocchiatori. (ANSA).

