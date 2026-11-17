(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Lo stand di torino: fotografia - progetto di Camera Torino, Intesa Sanpaolo con Gallerie d'Italia Torino ed Exposed Torino Photo Festival - a Paris Photo ha coinvolto durante i giorni della fiera 79 fotografi e fotografe di fama internazionale, invitati a mettersi in gioco con la cabina analogica fornita da Autofoto. Le immagini realizzate dagli artisti hanno progressivamente trasformato lo spazio pensato per celebrare i 100 anni del Photobooth in una mostra in continua evoluzione, dando vita a un'esposizione collettiva di 81 opere che ha preso forma sotto gli occhi del pubblico e che la prossima estate arriverà anche a Torino, negli spazi di Camera.

Tra il programma di booksigning e l'attività del Photobooth, che ha stampato complessivamente 1.620 strisce fotografiche, lo spazio ha coinvolto artisti, istituzioni, curiosi e appassionati, mostrando l'energia creativa che può nascere attorno a una striscia fotografica e, insieme, ciò che accade quando una città sceglie di fare della fotografia un terreno comune di ricerca, confronto e collaborazione, decretando il grande successo dell'iniziativa.

Ottima accoglienza anche per la presentazione della IV edizione di Exposed Torino Photo Festival all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che ha richiamato una platea di oltre 100 persone, con circa il 20% di presenze internazionali.

"Siamo entusiasti di questa collaborazione e di aver contribuito a dare alla scena fotografica torinese tutta la visibilità che merita. Abbiamo apprezzato particolarmente l'allestimento dello stand, curato e di grande impatto, così come i suoi contenuti, capaci di arricchirsi ed evolversi giorno dopo giorno. Un progetto animato da un'energia contagiosa e da un'atmosfera accogliente e coinvolgente, che ha saputo trasmettere il piacere di farne parte" commenta Florence Bourgeois, direttrice di Paris Photo. (ANSA).

