(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - Perugia, una delle più potenti città-stato dell'antica Etruria, ospiterà, dal 25 gennaio al 25 luglio 2027, nella sede di Fondazione Perugia in palazzo Baldeschi, una mostra originale dal titolo "Etruschi tra terra e cielo. Dèi, riti e scienza degli antichi aruspici".

Voluta da Fondazione Perugia, la mostra si concentra per la prima volta sulla religione etrusca che definisce l'identità dell'antico popolo italico.

Attraverso oltre 150 reperti archeologici provenienti da 50 fra le più importanti istituzioni museali nazionali e internazionali, la mostra punta a dimostrare come il rapporto tra uomini, divinità e cosmo costituisse per gli Etruschi un modello interpretativo del mondo, posto a fondamento della vita religiosa, politica e sociale delle città.

La rassegna è curata da Daniele Federico Maras, direttore del Museo archeologico nazionale di Firenze, Leonardo Bochicchio, direttore dei Parchi archeologici della Maremma e Tiziana Caponi, direttrice del Manu (Museo archeologico nazionale dell'Umbria) ed è promossa da Fondazione Perugia, con il patrocinio del ministero della Cultura, dell'Istituto nazionale di studi etruschi ed italici, del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, e la media partnership di Rai e di Rai Cultura.

"Con Etruschi tra terra e cielo - ha spiegato Alcide Casini, presidente di Fondazione Perugia - vogliamo offrire al pubblico un'occasione per riscoprire le radici di Perugia e avvicinarsi a una civiltà che ha segnato profondamente l'identità del territorio. La mostra rinnova l'impegno di Fondazione Perugia nella valorizzazione del patrimonio attraverso grandi eventi che coniugano qualità scientifica, divulgazione e partecipazione".

Nella prima sala del Piano Nobile di Palazzo Baldeschi, s'incontra L'Etrusco, un'opera in bronzo e specchio, realizzata nel 1976 da Michelangelo Pistoletto. La scultura, che riprende la figura dell'Arringatore, la celebre statua etrusca raffigurante Aulo Metello rinvenuta proprio nei pressi di Perugia, è posta davanti a uno specchio, creando un dialogo tra passato, presente e futuro e testimoniando così l'influenza che gli Etruschi continuano a esercitare sulla cultura artistica italiana contemporanea. La sala che ospita la prestigiosa opera - annuncia Fondazione Perugia - sarà eccezionalmente visitabile dal 3 dicembre. (ANSA).

