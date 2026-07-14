(ANSA) - OTRICOLI (TERNI), 14 LUG - Spettacoli nelle piazze, nelle vie e nelle strade, performance, ricostruzioni medievali, esibizioni di musici, danza e teatro, antichi giochi, duelli in costume, sbandieratori, falconieri, artigiani e il mercato. E poi ancora i profumi e i sapori dell'affascinante cucina umbra nelle taverne e nei forni antichi. L'identità di una comunità che si fa storia e tradizione.

A Poggio di Otricoli è di nuovo il tempo delle "Giornate Medioevali", organizzate come sempre dall'associazione Castrum Podii Medii. Dal 17 al 19 luglio nel borgo umbro che conserva ancora i tratti intatti del passato, si alzerà il sipario sulla 19/a edizione di una festa che affascina e attrae migliaia di visitatori.

Un intero paese coinvolto nelle rievocazioni e nell'organizzazione di uno spettacolo unico che richiama turisti da tante parti d'Italia e che cresce di anno in anno. E durante le "Giornate Medioevali" anche fare acquisti diventa un'esperienza da raccontare. Appena varcata la porta d'ingresso al paese infatti spariscono le monete di oggi e arriva il "Rocco", un'antica moneta che sarà l'unica in vigore per tutte le tre giornate di manifestazioni.

Al termine della rievocazione verrà consegnato il Premio in memoria di Davide Bassani, scomparso recentemente e da sempre una colonna portante nell'area adibita agli arrosti e grigliate.

Il premio sarà consegnato al termine della manifestazione dagli organizzatori il miglior artista o gruppo di rievocazione selezionato. (ANSA).

