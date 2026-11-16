(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Prende il via il 20 novembre 2026 a Roma, a Forte Trionfale, "Amazing Wonders - Immersive Experience", una delle più grandi mostre di arte e tecnologia immersiva mai realizzata nel nostro Paese con oltre 30 installazioni, distribuite su un'area di 21.000 metri quadrati, firmate da 20 tra i più noti artisti dell'arte digitale e immersiva del panorama internazionale. Un allestimento totalmente interattivo che rimarrà aperto al pubblico fino al 30 aprile 2027.

Ispirata ai grandi centri internazionali dell'arte immersiva — teamLab a Tokyo, Superblue a Miami e Artechouse a New York — Amazing Wonders porta per la prima volta in Italia un'esperienza che non si limita a essere osservata, ma si vive in prima persona.

Al centro del percorso, sei produzioni inedite in anteprima mondiale: "Temporary Graffiti for Forte Trionfale" di Random International, "Diorama" di Natan Ruzza, "Lourd - Critical Matter" di Quiet Ensemble, "Capture/Resemble (Extended)" di Andreas Lutz, "Le Porte dei Sogni" di Bobbi / Galattico e le installazioni di Genera Studio. Si aggiungono tre prime italiane: "The Day We Left Field" di TUNDRA, "Aura" di Nick Verstand e "Portal" di Ksawery Komputery; e quattro debutti romani: "Foreign Nature" di Julius Horsthuis, "The Awakening" di Donato Piccolo, "Decohering Delineation" di Entangled Others e "Row" di TUNDRA.

La sede che ospita l'evento è Forte Trionfale, un antico forte restituito alla città dopo anni di abbandono, grazie a un'operazione di rigenerazione urbana temporanea realizzata da Urban Value. Il Forte entra in dialogo con le opere come parte integrante del racconto: le sue architetture, le sue soglie, il verde che lo circonda e la luce che le stagioni vi disegnano dentro partecipano all'esperienza, superando la distanza tra naturale e tecnologico, tra memoria e presente. (ANSA).

