(ANSA) - ROMA, 20 NOV - I disegni originali di Tuono Pettinato, uno degli autori più rilevanti del fumetto italiano contemporaneo, arrivano al Palazzetto Baviera di Senigallia per la prima edizione del Festival della Letteratura Disegnata, promossa il 28 e 29 novembre da Cong edizioni con il sostegno del ministero della Cultura. La mostra 'Tuono Pettinato. Fra musica, viaggi e immagini in libertà' è curata da Patrizia Zanotti e da Lia Remorini, madre dell'autore e presidente della Fondazione intitolata all'artista pisano.

Il lavoro di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, morto nel 2021 a 41 anni, è descritto con tavole originali, illustrazioni e grandi riproduzioni in quattro sale con la biografia e il documentario di Dario Marani, le pagine del suo Corso di fumetti dozzinali e i libri Corpicino, L'Odiario e Il magnifico lavativo, e le sezioni dedicate al viaggio, alla scienza e alla musica. Accanto alla Tokyo di Big in Japan, raccontata con Dario Moccia, trovano posto i viaggiatori del Grand Tour di Viaggio in Italia e il gatto lettore di Chatwin.

Le tavole di OraMai, nato da una visita al Cern di Ginevra, e quelle di Enigma, la biografia di Alan Turing sui testi di Francesca Riccioni, documentano il suo interesse per la divulgazione scientifica. La sezione musicale riunisce, fra gli altri, i lavori dedicati a Kurt Cobain e a Freddie Mercury.

"La Fondazione Tuono Pettinato e gli Hugo Pratt Comics Awards si rivolgono agli stessi ragazzi, quelli che stanno imparando a fare fumetto e cercano un modo per farsi leggere - ha detto Patrizia Zanotti, responsabile di Cong edizioni, la società che gestisce l'eredità artistica di Pratt -. La Fondazione sostiene ogni anno la pubblicazione del libro di un giovane autore e una borsa di studio all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove Tuono ha insegnato".

Il 28 novembre alle 18.30, dopo l'inaugurazione della mostra, Patrizia Zanotti e Fabrizio Paladini condurranno la premiazione della seconda edizione degli Hugo Pratt Comics Awards, promosso da Cong SA con l'Associazione I Gabbiani di Hugo e rivolto alle scuole di fumetto europee. Sei i premi in concorso: Best Story, Best Screenplay, Best Drawing, Best Cover e BestColor, Best Animation. I vincitori saranno annunciati nel corso della serata e le loro opere saranno esposte in due sale. Le due mostre resteranno aperte con ingresso gratuito fino al 28 febbraio.

(ANSA).

