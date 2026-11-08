(ANSA) - TORRE DI RUGGIERO, 08 NOV - Un cammino a cielo aperto che unisce fede, arte e memoria collettiva, accompagnando residenti e visitatori dal centro storico fino al Santuario di Maria Santissima delle Grazie, cuore della devozione popolare del paese. E' la "Via delle Grazie", percorso costituito da nove opere murali realizzate da Franco Pagliarulo con la tecnica dello sgraffito, a Torre di Ruggiero, nel Catanzarese. La via sarà inaugurata domenica 29 novembre alle 9.

Il percorso è il cuore della "Civitas Mariae", un progetto pensato come cammino condiviso tra Chiesa e cittadinanza.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio intervento di rigenerazione urbana del centro storico finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Le opere, collocate in punti nodali del borgo, compongono un racconto per immagini della storia del Santuario e della devozione popolare che lo accompagna. Sono organizzate in tappe cronologiche e tematiche e realizzate con tecniche tradizionali, scelte per garantire durata nel tempo e armonia con l'architettura del centro storico. Non semplici decorazioni, dunque, ma la parte narrativa e identitaria dell'intero progetto.

Lo sgraffito è un'antica tecnica che fa emergere il disegno incidendo strati sovrapposti di intonaco di colori diversi.

Appartiene alla tradizione decorativa dei centri storici italiani e, resistendo bene al tempo, si presta a un percorso nato per durare. Tappa dopo tappa le scene di Pagliarulo accompagnano il visitatore dalle vie del borgo fino al Santuario, traducendo in immagini secoli di devozione popolare.

Accanto all'arte l'intervento ha rinnovato l'arredo urbano con nuove panchine, cestini, fioriere ed elementi di decoro.

Lungo i principali percorsi e nei punti di interesse storico e paesaggistico sono state installate tabelle informative per l'orientamento dei visitatori. Il 29 novembre, dopo lo svelamento delle nove opere d'arte, seguiranno la messa al Santuario e un rinfresco al quale prenderanno parte tutti i ristoranti del territorio comunale. (ANSA).

