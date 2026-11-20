Una selezione di circa 200 opere, alcune inedite, rare o poco conosciute, per testimoniare l'evoluzione e l'interazione dei linguaggi artistici del pittore Carlo Sbisà e della moglie Mirella Schott Sbisà, sua allieva e stretta collaboratrice. E' la mostra Carlo & Mirella Schott Sbisà. Amore & Arte, presentata in anteprima oggi alla stampa e che inaugura domani, 21 novembre, al Magazzino 26 del Porto Vecchio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Trieste, organizzata dallo Studio Map e ideata e curata da Marianna Accerboni. Sostenuta dalla Fondazione CRTrieste, sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027.

Dai ritratti e dagli affreschi di Carlo all'immaginario narrativo e onirico delle incisioni di Mirella, fino alla ricerca d'avanguardia che i due condivisero nella ceramica del dopoguerra, la mostra racconta il "rapporto di grande affetto, dedizione reciproca e purezza che aveva caratterizzato il loro legame personale e professionale".

Grande amico di Arturo Nathan e Leonor Fini, Carlo fu autore, oltre che di ritratti e paesaggi e nature morte, di affreschi che decorano, fra gli altri a Trieste, gli atri di vari edifici di stile razionalista, la Galleria Protti e il Museo del Risorgimento. Subito dopo il secondo conflitto mondiale Carlo trovò nella ceramica un nuovo mezzo espressivo, nel cui contesto molte opere riflettevano un inatteso e originale approccio d'avanguardia: elaborazione che condivise con la moglie Mirella.

La loro creatività viene documentata sia per quanto riguarda i singoli lavori di ciascuno, creati indipendentemente l'uno dall'altro, sia per quelli realizzati insieme con il marchio Cms (Carlo Mirella Sbisà). Una sezione è dedicata a Carlo Sbisà con una serie di dipinti, in cui spiccano i fini ritratti femminili e maschili, i paesaggi e le nature morte e una ricca selezione di disegni e incisioni, realizzati dall'artista dall'età di 18 anni ai primi anni Sessanta. Accanto sono esposte le testimonianze dei suoi affreschi, delle ceramiche realizzate con Mirella e delle sculture. Una sezione con oli, disegni e incisioni è intitolata a Mirella Schott Sbisà, che li realizzò dagli anni Quaranta al 2014. Una piccola sezione è poi riservata alle opere pittoriche, grafiche e di oreficeria di Paola Sbisà, figlia dei due artisti.

