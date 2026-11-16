Da Jean-Michel Basquiat a Andy Warhol, da Francesco Clemente a Keith Haring: con "New York Superstars" Udine si prepara a raccontare le icone degli anni '80. La mostra, prodotta da Regione Fvg con PromoTurismoFvg, Comune di Udine e MondoMostre, rientra nel programma di Pn2027&Friends, il calendario di eventi che accompagna le iniziative di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027, e sarà visitabile dal 16 dicembre al 2 maggio 2027 a Casa Cavazzini.

A cura di Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer, l'esposizione conduce il pubblico nel cuore della New York dei primi anni Ottanta attraverso oltre cento opere provenienti da una cinquantina di collezionisti. Fu nei club di Downtown Manhattan, nelle stazioni della metropolitana e nei loft trasformati in atelier che prese forma una rivoluzione culturale destinata a cambiare per sempre il volto dell'arte contemporanea: pittura, musica, fotografia, performance e graffiti si incontravano e si contaminavano. "New York Superstars" riunisce le opere e le storie dei suoi protagonisti, tra cui anche George Condo e Jenny Holzer, Lady Pink, Kenny Scharf, Julian Schnabel. La collaborazione emerge come uno dei temi centrali con le opere realizzate a quattro mani da Warhol e Basquiat, i dipinti che i due crearono insieme a Francesco Clemente e i vari progetti collettivi di Haring.

L'allestimento esplora anche il mondo dei graffiti e dell'hip-hop, la scena dei club underground, le fotografie di Maripol che ritraggono i protagonisti dell'epoca e le prime sperimentazioni con l'immagine digitale. Spazio poi alla musica come parte integrante dell'esperienza, con le selezioni musicali curate da Rafe Gomez che fanno rivivere i suoni del leggendario Danceteria. "Dopo gli Impressionisti nella stessa Casa Cavazzini e dopo l'exploit di 'Confini' a Villa Manin, 'New York Superstars' rilancia il desiderio di interrogare l'attitudine profetica dell'arte con la sua capacità di annidare risposte che riguardano il nostro tempo", afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Con questa mostra vogliamo offrire alla nostra città, e soprattutto alle giovani generazioni, un messaggio importante: non dobbiamo avere paura della diversità, ma imparare a riconoscerne il valore", osserva il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. (ANSA).

