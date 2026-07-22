(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Margherita di Savoia resta protagonista dell'estate alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Per tutto agosto la residenza propone visite, eventi e mostre dedicate alla storia della corte e della sovrana, insieme al percorso di visita e al giardino storico (aperto salvo temperature elevate).

Tra gli appuntamenti in programma, sabato 8 agosto torna Aspettando San Lorenzo, la visita serale realizzata con Infini.to - Planetario di Torino: dopo il percorso nella Palazzina e nel giardino, i partecipanti potranno assistere a una lezione sulle costellazioni estive e osservare le Perseidi con i telescopi del Planetario, accompagnati da una degustazione di prodotti del territorio.

Domenica 9 agosto la visita guidata Le reali villeggiature ripercorre i soggiorni estivi di Margherita di Savoia a Stupinigi, raccontando la vita di corte tra ambienti, curiosità e aneddoti. Il 30 agosto, in occasione di Famu - Famiglie al Museo, è invece in programma Diana&Co, un percorso dedicato alle famiglie che, attraverso affreschi e sculture della Palazzina, introduce i più piccoli ai miti e alle leggende dell'antichità.

Proseguono infine le mostre temporanee: Giacomo Puccini: musica, cinema e storia, visitabile fino al 25 ottobre, dedicata al rapporto tra il compositore e la Regina Margherita, e Sulle strade della Regina. Alle origini dell'automobile moderna, prorogata fino al 20 settembre, che racconta l'evoluzione dai veicoli trainati da cavalli alle prime automobili. (ANSA).

