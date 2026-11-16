(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - A Palazzo Ducale arriva Se la colpa è degli uomini, progetto espositivo è a cura di Gabriele Cordì, con opere della Underdog Collection. La mostra, realizzata nell'ambito del progetto Generazione Ducale, sarà allestita dal 19 novembre all'8 dicembre. L'inaugurazione sarà preceduta da un talk con l'artista Giuditta Branconi, dal titolo Lo sguardo è anarchico.

I visitatori potranno ammirare una selezione di opere provenienti dalla Underdog Collection, progetto nato dall'iniziativa di quattro giovani collezionisti italiani, due dei quali liguri. In esposizione, i lavori di 19 artiste internazionali under 35 che, attraverso pittura, video, scultura, fotografia e installazione, affrontano temi sociali, identitari e politici, restituendo uno sguardo plurale e generazionale sul presente. Il corpo rappresenta spesso il primo punto di partenza, ma è anche il luogo sul quale il mondo imprime i propri segni. Identità, genere, desiderio e trauma si intrecciano così con questioni legate all'appartenenza, alla migrazione e al territorio. A questi temi si affiancano il sogno, l'alienazione e l'iperconnessione, che restituiscono la complessità di un presente sempre più difficile da comprendere e afferrare. La mostra diventa così un'occasione per avvicinare il pubblico a una scena artistica emergente, ancora poco conosciuta nel contesto ligure, ma già significativa nel panorama internazionale contemporaneo. (ANSA).

