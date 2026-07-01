(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Il Forte di Exilles ospita per l'estate 2026 la mostra Monster Gallery. Tutti i mostri di Loch Ness, dedicata alla leggendaria creatura scozzese e alle sue rappresentazioni nell'immaginario collettivo tra letteratura, cinema, fumetti e cultura pop. L'esposizione, realizzata in collaborazione con Torino Comics e curata da Vittorio Pavesio e Alberto Setzu, sarà visitabile dal 3 luglio a fine settembre nelle sale al piano terra del Forte.

Il percorso ripercorre la nascita del mito di Nessie e la sua trasformazione in fenomeno globale, attraverso illustrazioni, tavole e materiali provenienti dal mondo del fumetto e dell'editoria. Accanto ai riferimenti alla tradizione folkloristica e agli avvistamenti storici, la mostra propone una ricca galleria di interpretazioni firmate da autori e serie iconiche come Disney, Tintin, Asterix, Alan Ford e Dylan Dog, fino a una sezione dedicata al personaggio Lockness, creato dagli stessi curatori.

Il progetto si inserisce nel contesto storico del Forte di Exilles, luogo da sempre legato a leggende e suggestioni, trasformandolo ancora una volta in spazio dedicato all'immaginario e alla narrazione del mistero. (ANSA).

