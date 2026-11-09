(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - Il Petit Palais di Parigi presenta l'esposizione 'Bruxelles 1900', un viaggio nell'effervescenza artistica della capitale belga ai tempi della Belle Epoque.

Prima grande mostra consacrata all'arte belga da almeno 30 anni in Francia, l'esposizione in programma dal 10 novembre al 25 aprile 2027 punta i fari sul ruolo centrale di Bruxelles come laboratorio di modernità e crocevia delle idee in Europa. Il percorso scandito in dodici sessioni tematiche si concentra, in particolare, sul decennio 1890-1900, tra profonde mutazioni politiche e sociali, in un periodo segnato da un forte sviluppo economico ma anche dai soprusi coloniali di Leopoldo II in Congo.

Con 250 opere tra dipinti, sculture, arti decorative, affiches, gioielli, fotografie, arti grafiche e architettura, la mostra realizzata in partenariato con i Musées Royaux des Beaux-Artis de Belgique (Mrbab), i Musées Royaux d'art et d'Histoire (Mrah) e la Bibliothèque royale de Belgique (Kbr), porta lungo le rive della Senna una visuale a 360 gradi della vitalità artistica brussellese, tra simbolismo, naturalismo sociale, idealismo spirituale e ricerca estetica. Una diversità di correnti artistiche unica nel suo genere, incarnata da personalità come Théo van Rysselberghe, Fernand Khnopff, Léon Frederic, George Minne, Philippe Wolfers, Victor Horta e tanti altri. Non poteva mancare uno sguardo critico sui complessi legami tra questa nuova temperie artistica e la controversa propaganda coloniale di Leopoldo II, che trasformò il Congo (l'attuale Repubblica democratica del Congo) in una sorta di riserva personale, sfruttato e spoliato delle sue ricchezze. Il percorso si conclude sulla consacrazione internazionale di diversi artisti belgi dell'epoca, in particolare, all'Esposizione Universale di Parigi 1900 al Grand Palais (proprio di fronte al Petit Palais), dove ottennero un grande successo di critica e di pubblico.

(ANSA).

