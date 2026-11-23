(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Centocinquanta foto di partigiani, partigiane e civili assassinati durante l'occupazione tedesca della città, scattate clandestinamente tra il 1943 e il 1945 nell'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale di via Irnerio a Bologna, compongono il 'Documentario fotografico di una parte delle vittime del brigantaggio nazifascista a Bologna 8-9-43 - 21-4-45' del medico e partigiano Filippo D'Ajutolo, oggi conservato all'Istituto Storico Parri di Bologna.

Una testimonianza d'archivio nota perlopiù agli storici, utilizzata come prova nei processi contro i fascisti ma mai entrata a far parte dell'immaginario collettivo della Resistenza. Matilde Piazzi, fotografa, artista e curatrice, ha incontrato il lavoro di D'Ajutolo nel 2020 e ne è nato 'Still Life. La memoria che resiste', videoinstallazione a cura di Eleonora Frattarolo ospitata dal 24 novembre al 23 dicembre a Grabinski Point di Bologna (inaugurazione 24 novembre ore 18, ingresso libero).

L'opera, della durata di 39 minuti, è girata a camera fissa e si articola in nove capitoli, con un suono progettato da Piazzi insieme al compositore e sound artist Stefano Pilia. Senza mai mostrare direttamente la violenza, il video attraversa i luoghi in cui si consumarono arresti, torture ed esecuzioni: oltre all'Istituto di Medicina Legale, Villa Campanati in via Siepelunga, una delle "ville tristi" di Bologna, la Croce del Biacco, la Facoltà di Ingegneria trasformata nell'ottobre 1944 in sede del Comando della Guardia Nazionale Repubblicana istituita dalla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre 1943, il carcere di San Giovanni in Monte e il Poligono di tiro di via Agucchi, dove tra il 1943 e il 1945 furono fucilati 270 uomini e donne. 'Still Life' dedica particolare attenzione a cinque figure femminili presenti nel 'Documentario' di D'Ajutolo: la partigiana Irma Bandiera, arrestata il 7 agosto 1944 e uccisa dopo sette giorni di torture, e quattro donne di cui erano noti finora solo i nomi e, per alcune, la data di morte. Ad accompagnare la mostra è un podcast in tre puntate in onda su Neu Radio il 25 novembre, 2 e 9 dicembre, con la voce di Emidio Clementi, suono e musiche originali di Stefano Pilia.

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