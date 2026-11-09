(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Non mi stupisce che l'Italia sia scivolata in classifica. Mentre il nostro Paese, in astratto, resta in cima ai desideri dei turisti di tutto il mondo, compresi quelli Lgbtq+, stiamo pagando il prezzo di un blocco nella crescita delle libertà civili e dei diritti". Alessandro Cecchi Paone, testimonial del turismo Lgbtq+, commenta così all'ANSA i dati sul turismo Lgbtq+ diffusi in occasione della quarta edizione degli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtq+, che fotografano un'Italia sempre più in ritardo rispetto al resto d'Europa. Il nostro Paese scivola infatti al 36° posto su 49 nazioni analizzate nella Rainbow Map 2026 di Ilga-Europe, con un punteggio del 24,11%, in calo di 1,23 punti rispetto al 2025.

Cecchi Paone individua tra le ragioni della perdita di attrattività italiana lo stallo sul riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali: "Tutti pensavano che le unioni civili fossero il primo passo, invece si sono rivelate il primo e anche l'ultimo. Il fatto che non siano riconosciute come matrimonio paritario, che non possano essere trascritte nei Paesi d'origine e che non siano possibili successive adozioni dà l'idea di un Paese diventato meno accogliente e meno disponibile verso queste nuove forme di amore e di famiglia. Ci sono Paesi che vivono di turismo Lgbtq+, tra questi la Spagna, la Croazia, la Grecia, la California e la Florida. Adesso stanno arrivando anche il Sudafrica e la Slovenia. Noi no: vogliamo incredibilmente rinunciare a questa opportunità economica sull'altare del pregiudizio e dell'immobilismo Soprattutto in un momento in cui ci sono sempre meno giovani per motivi demografici, il turismo Lgbtq+, caratterizzato da una fortissima mobilità, potrebbe rappresentare una risorsa. È una grave brutta figura, ma anche una forma di autolesionismo economico". L'impegno e la testimonianza di Alessandro Cecchi Paone sul tema dei diritti civili trovano ampio spazio anche nel suo libro I colori della libertà, dedicato proprio a questi temi. Infine, Cecchi Paone ha espresso la sua opinione in merito alla discussa intervista di Pierluigi Diaco all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, andata in onda nella puntata di BellaMà il pomeriggio del 3 novembre: "C'è qualcosa che non va nella televisione di questi anni, in cui i limiti vengono ormai ampiamente superati. Parlo dei limiti deontologici, del rispetto, della comprensione umana e della delicatezza, soprattutto quando si tratta del servizio pubblico. L'ho visto come un bruttissimo segnale del peggioramento continuo della televisione italiana generalista e, in particolare, del servizio pubblico, che su queste cose non può e non deve sbagliare e non aveva mai sbagliato prima". (ANSA).

