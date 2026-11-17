(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La Gam, Galleria d'Arte Moderna di Milano, ha una nuova sala dedicata a Francesco Hayez e alla pittura romantica. Al centro del riallestimento c'è 'La congiura dei Fieschi', un importante dipinto del maestro veneziano proveniente da una collezione privata e concesso al museo in comodato per dieci anni.

L'apertura della nuova sala fa parte di un percorso in cui il Comune ha rafforzato gli investimenti sulla Gam. "Un impegno che avrà un ulteriore risultato nella primavera del 2027 - ha spiegato l'assessore alla Cultura Tommasso Sacchi -, con la riapertura del secondo piano della Villa Reale. Torneranno così accessibili al pubblico le collezioni Grassi e Vismara, nel loro allestimento originale progettato da Ignazio Gardella e completamente restaurato".

L'opera di Hayez 'La congiura dei Fieschi', realizzata per il committente genovese Francesco Peloso, si ispira a un episodio della storia di Genova: il tentativo di colpo di Stato organizzato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 1547 da Gian Luigi Fieschi contro Andrea Doria e il governo oligarchico della Repubblica. Il nuovo allestimento mette in dialogo 'La congiura dei Fieschi' con la 'Maddalena penitente nel deserto' del 1833, tra i capolavori della Gam. Tra le novità figura 'La congiura dei Pazzi' di Carlo Arienti, acquisita dal museo nel 2026. Il monumentale dipinto rappresenta una delle testimonianze più significative della pittura di storia sviluppatasi sotto l'influenza di Hayez, per qualità stilistica e intensità narrativa.

Completa il percorso 'Rinaldo e Armida' di Mauro Conconi, una grande tela che non veniva esposta in museo da prima della guerra e che torna visibile al pubblico dopo un intervento di restauro sostenuto dall'Associazione Amici della Gam. (ANSA).

