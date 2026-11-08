(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Un'opera "grandiosa ed immortale": con queste parole il poeta e musicologo Giuseppe Carpani, in una lettera del 1806, annunciava a Canova l'imminente commissione di un monumento destinato a celebrare Horatio Nelson, l'eroe di Trafalgar. Muovendo da questa testimonianza ha aperto al Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno la mostra "Opera grandiosa ed immortale. Antonio Canova. Il Monumento di Horatio Nelson, ideata e curata da Paolo Mariuz.

L'esposizione, in mostra fino al 25 aprile 2027, ripercorre il processo creativo attraverso il quale Canova elaborò il monumento funerario per Horatio Nelson (1758-1805), ammiraglio della Royal Navy e tra i più celebrati eroi nazionali britannici. Il progetto non giunse mai alla realizzazione, eppure impegnò a lungo lo scultore e diede origine a un articolato percorso di elaborazione e sperimentazione.

La mostra propone una nuova lettura del progetto e lo riconduce alla più ampia riflessione dello scultore sull'eroe moderno.

Il percorso prende avvio dai disegni, nei quali Canova fissava graficamente le prime idee da cui ogni sua scultura traeva origine, e giunge al modellino in gesso del monumento, con le personificazioni dei continenti. Vi si affiancano i monocromi conservati nelle raccolte civiche di Bassano del Grappa e di Venezia nei quali sono raffigurati i bassorilievi destinati alle facce del sarcofago, cioè la Nascita dell'eroe, lo Sbarco della salma e la Glorificazione, documentazioni del passaggio dall'elaborazione pittorica alla definizione plastica e incisoria dell'opera.

Tra le novità della mostra figura la presentazione, per la prima volta al pubblico, di un piccolo bassorilievo in gesso recentemente individuato nei depositi della Gypsotheca raffigurante Minerva, Nettuno e Marte che consegnano all'Inghilterra l'eroe infante. Il rilievo è stato restaurato per l'occasione e reca alla base l'iscrizione "Basso Rilievo nel modello del Monumento del Amiraglio Nelson / non eseguito.

Antonio Canova Fece".

Tornano inoltre in mostra, dopo il restauro, le tre cere rosse su ardesia della collezione del museo, raffiguranti La nascita, Lo sbarco della salma e La glorificazione di Nelson. Sono opere di piccole dimensioni e di straordinaria finezza di modellazione, e testimoniano il momento in cui l'invenzione canoviana si precisa nei dettagli. La fragilità della materia, segnata da fessurazioni, distacchi e depositi superficiali, richiedeva un intervento conservativo particolarmente attento.

Il restauro è stato sostenuto anche da una campagna di crowdfunding promossa dal Museo con Italia Patria della Bellezza, che ha coinvolto direttamente il pubblico nella tutela delle opere con più di 70 donazioni.

Il percorso prosegue approfondendo il contesto ideativo e culturale in cui maturò il progetto, elaborato da Canova tra il 1806 e il 1808. Attraverso una selezione di opere, disegni e incisioni, la mostra mette in luce i nessi concettuali e formali che legano la riflessione dello scultore sull'eroe contemporaneo alla tradizione epica e mitologica. Nell'immaginario di Canova i contemporanei vengono proiettati nel mondo degli eroi, così come gli eroi omerici ritornano nel presente attraverso la rappresentazione dei protagonisti della storia moderna. (ANSA).

